scambio di battute

Siparietto a "Dentro la notizia", Infante al posto di Nuzzi: "Così sembriamo fratelli siamesi"

Scambio di battute tra i due conduttori, il ritardo del volto di Canale 5 dovuto al maltempo che sta interessando il Nord Italia

10 Set 2026 - 18:11
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Durante la puntata di giovedì 10 settembre di "Dentro la notizia"Milo Infante ha preso per qualche minuto il timone della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi che non è riuscito ad arrivare in tempo negli studi di Canale 5 a causa del maltempo che sta interessando il Nord Italia.

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"Buon pomeriggio ai telespettatori e alle telespettatrici, mi vedete al posto di Gigi Nuzzi che sta arrivando. È stato bloccato dal maltempo e arriverà a minuti a prendere in studio, giustamente, le redini della trasmissione", le parole di Infante in apertura del programma di Canale 5.
Poco dopo Nuzzi è arrivato in studio e ha ringraziato il collega per averlo sostituito. Ha poi avuto uno scambio di battute tra i due, il presentatore di "Ore 11" e "Verità nascoste" ha scherzato: "Siamo anche vestiti uguali" e Nuzzi ha risposto: "Sembriamo i fratelli siamesi".

All'invito a rimanere in studio da parte di Nuzzi, Infante ha prontamente risposto: "Ti ringrazio ma no, arrangiati... Come si dice a Milano". Il presentatore ha ripreso poi la conduzione del suo programma tornando proprio sul maltempo che sta investendo molte zone d'Italia.

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