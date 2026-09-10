Siparietto a "Dentro la notizia", Infante al posto di Nuzzi: "Così sembriamo fratelli siamesi"

"Buon pomeriggio ai telespettatori e alle telespettatrici, mi vedete al posto di Gigi Nuzzi che sta arrivando. È stato bloccato dal maltempo e arriverà a minuti a prendere in studio, giustamente, le redini della trasmissione", le parole di Infante in apertura del programma di Canale 5.

Poco dopo Nuzzi è arrivato in studio e ha ringraziato il collega per averlo sostituito. Ha poi avuto uno scambio di battute tra i due, il presentatore di "Ore 11" e "Verità nascoste" ha scherzato: "Siamo anche vestiti uguali" e Nuzzi ha risposto: "Sembriamo i fratelli siamesi".