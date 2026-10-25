Denise Pipitone, Piera Maggio: "Ci arrivano tante segnalazioni"

Ospite a "Verissimo", Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa circa ventidue anni fa, ricorda la nascita di sua figlia e commenta alcune recenti segnalazioni. "Nel giorno del suo compleanno non c'è alcuna torta, il pomeriggio solitamente mi metto un po' in disparte e provo a rivivere il giorno della sua nascita. Provo a rivivere quella gioia", racconta commossa.
"È nata il 26 ottobre intorno alle 17 del pomeriggio, è stato un giorno bellissimo per me. A scegliere la data è stata lei, avevo un cesareo programmato ma ha deciso di nascere e abbiamo dovuto fare un parto d'urgenza" prosegue.
E sulle recenti segnalazioni, Piera Maggio aggiunge: "Ce ne arrivano tante e noi come sempre non lasciamo nulla di intentato, cerchiamo sempre di valutarne ogni singola. In questo momento, tra l'altro, si sta lavorando a una segnalazione ben specifica. Non molliamo, non abbassiamo mai la guardia su quella che è la ricerca di Denise in sé," conclude.