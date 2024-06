Anche Paolo Bonolis ha parlato molte volte di Silvia, sin da quando la piccola è tornata a casa dall'ospedale: "Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell'anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po' inca**ato per 'sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l'accettazione e l'amore. Però a me fa male. Tutto qua", aveva detto il conduttore in un'intervista al Corriere della Sera. E a "Verissimo" aveva confessato commosso: "Sono stato un padre assente con i miei primi due figli per problemi di distanza, io qui loro a New York", racconta il conduttore che assieme alla moglie, Sonia Bruganelli, parla a Silvia Toffanin della sua "famiglia allargata". "Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato. Lei è la luce allo stato puro, è la soluzione a tutti i problemi".