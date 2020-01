Debutto da record per "C'è posta per te": vola oltre il 30% di share

" C'è posta per te " torna e fa centro: il people show di Maria De Filippi , che ha avuto ospite Johnny Depp, ha conquistato la prima serata con una media di 5 milioni 930mila telespettatori pari al 30.16% , mettendo a segno il miglior debutto dal 2002. "E' un'eccellenza. Non solo di Canale 5, ma di tutta la televisione italiana. Una trasmissione che ha compiuto 20 anni senza perdere qualità", le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

"C'e' posta per te è un programma di parola, di sentimenti, di passioni. In tutti questi anni non ha mai perso l'interesse del pubblico. Questo fenomeno ha una sola spiegazione: Maria De Filippi. Senza di lei, il people-show targato Fascino Pgt non esisterebbe. La sua misura nel gestire i momenti delicati, come le situazioni più spassose, è da manuale. La conduzione magistrale. Il risultato? Indiscutibilmente perfetto", ha continuato Scheri,

Il programma ha segnato picchi del 44% di share e di 7 milioni di spettatori, con una media del 37.7% di share sul pubblico 15-24 anni. Un successo che ha monopolizzato anche mondo social, con l'hashtag #CePostaPerTe costantemente in testa ai trending topic di Twitter.