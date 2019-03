Debora Villa a “Verissimo”: “Ho perso un bambino, durissimo colpo”

“Ho perso un bambino, entro i tre mesi di gravidanza. È stato un durissimo colpo”. Così Debora Villa racconta l'esperienza della sua prima gravidanza in un’intervista esclusiva a “Verissimo”. In diretta su Canale 5 non parla solo del bimbo che non c’è più, racconta anche del parto avuto successivamente, definendolo “un trauma”: “Poco prima era morto il padre del mio compagno. Ho tenuto botta fino a quel momento, ma il parto è stato doloroso. Sono andata in crisi post parto”, racconta l’attrice e comica italiana, spiegando di non essere riuscita a dormire bene per anni. Proprio questo dolore avrebbe portato alla separazione da Mirko, il suo ex: “Eravamo a pezzi, io di qua, lui di là. Sono stata io a dire a voce alta che serviva il divorzio, non ce la facevamo più così”, conclude Villa.