"Daydreamer - Le ali del sogno", le trame della settimana 

Proseguono le avventure di "DayDreamer - Le ali del sogno" in onda su Canale 5. Ecco, dunque, le trame della settimana dall'1 al 5 marzo.

Finalmente dopo molto tempo Can e Sanem si ritrovano e l’emozione è molto forte, tanto da avvertire che tra i due c’è qualcosa di veramente speciale.

Nel frattempo, però, Yigit propone a Sanem di partecipare a un importante evento a New York e Can, sentendo la loro conversazione, decide di partire per poi cambiare idea quando legge alcune pagine del romanzo che ha scritto Sanem.

Nonostante Huma vuole che i due ragazzi stiano lontani, il padre di Can non è d’accordo e fa di tutto per vederli insieme: organizza quindi un servizio fotografico dove la protagonista è proprio Sanem.

Infine, il rifugio di Can è andato a fuoco e tutti pensano che sia stato un incidente causato volontariamente da Huma. È in questo momento difficile che Sanem non riesce a nascondere il suo amore per Can.