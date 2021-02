"Daydreamer - Le ali del sogno", le trame della settimana 

Proseguono le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" in onda su Canale 5. Ecco, dunque, le trame della della settimana dall'8 al 12 febbraio.

Can e Sanem non riescono a concordare una data per le nozze perché ostacolati dalle rispettive madri. La situazione diventa ancora più complicata quando Huma propone una convivenza tra i due perché contraria al matrimonio ma i genitori di Sanem non sono d’accordo. Nel frattempo, arriva una notizia inaspettata: Leyla ed Emre stanno per sposarsi. Subito Huma si precipita per impedirglielo ma, purtroppo, arriva quando la cerimonia è già conclusa.

Inoltre Can deve dare una brutta notizia ad Emre: il padre è affetto da una grave malattia ai polmoni ed è all’estero per curarsi. Emre si infuria con il fratello per avergli nascosto un tale segreto. Infine, Sanem scopre che il suo libro verrà pubblicato in America ma Can accoglie la notizia con freddezza perché è convinto che Yigit vuole separarlo dalla ragazza.