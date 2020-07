"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima settimana

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.55. Ecco, dunque, le anticipazioni delle puntate da lunedì 3 a venerdì 7 agosto.



"Daydreamer", le anticipazioni delle puntate dal 3 al 7 luglio

Can e Sanem sono innamorati e iniziano a passare sempre più tempo insieme. Emre si rende conto della loro complicità, ma ha paura che la ragazza possa rivelare tutta la verità a Can sul suo tradimento e sul suo coinvolgimento per favorire l'agenzia di Aylin.

Nel frattempo a casa di Sanem fervono i preparativi: la ragazza, infatti, è diventata stagista dell'agenzia come copywriter scatenando l'invidia di Cey Cey e soprattutto di Aylin che cerca in tutti i modi di screditarla. Can fa sapere a Sanem che gli piacerebbe presentarsi ai suoi genitori che, al momento, non sanno ancora che i due sono ufficialmente una coppia.

Al momento dell'incontro, però, quando prova a spiegarglielo qualcosa va storto e i genitori di Sanem finiscono per capire che tra i due ci sia solo un'infatuazione. In agenzia, nonostante l'impegno di Sanem nel suo primo testo da copywriter, tutte le proposte le vengono rifiutate e questo la porterà a a litigare con Can. Infine, alla cena per i festeggiamenti dell’anniversario di matrimonio dei genitori di Sanem ci sarà uno spiacevole imprevisto