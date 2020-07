"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima settimana

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.55. Ecco, dunque, le anticipazioni delle puntate da lunedì 6 a venerdì 11 luglio.



"Daydreamer", le anticipazioni delle puntate dal 6 all'11 luglio

Sanem, in difficoltà per la situazione che si è creata con Can, minaccia Emre di rassegnare le dimissioni e di rivelare tutta la verità a Can.

Nel frattempo, Can scopre che la campagna che stanno realizzando in agenzia è stata ideata da Sanem e suo malgrado accetta di coinvolgerla nel gruppo creativo. La ragazza è intenzionata a rivelare tutta la verità a Can, sia sui suoi comportamenti sia sul suo amore per lui ma, una volta preso coraggio, quando arriva a casa sua trova la fidanzata Polen.

Intanto, in ufficio, sulla base di un’idea di Sanem, il signor Can pianifica la promozione di prodotti organici con il signor Levent, titolare di una famosa azienda. Infine, Nihat, stanco del suo ruolo di casalingo, insieme a Muzzafer cerca di aprire un nuovo negozio di kofte vegane, provando a coinvolgere anche Osman.