"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima settimana

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.55. Ecco, dunque, le anticipazioni delle puntate da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio

La fiction mette in scena un calembour di emozioni, intrighi e passione, tra cui spicca la presenza di Can Yaman, il protagonista di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" e l'attrice turca Demet Özdemir. Ecco le anticipazioni della prossima settimana.



"Daydreamer", le anticipazioni delle puntate dal 29 giugno al 3 luglio



Sanem, per favorire un contratto tra il prestigioso cliente Fabbri e l'agenzia Fikri Harika in cui lavora, si finge la fidanzata di Can.



Nel frattempo Emre crede che Aylin abbia organizzato un piano per rovinare la reputazione di suo fratello Can: la ragazza, infatti, ruba dal cellulare di Emre delle foto scattate durante un servizio accusando Can di plagio.



A questo punto, Sanem comunica la brutta notizia a Can, ovvero la decisione dell’associazione mondiale fotografi di sospenderlo dall’incarico. Intanto Ahyan e J.J. cercano di aiutare Can e riescono a trovare l’indirizzo della persona che ha tentato di screditarlo. Mentre cercano di raggiungerla, però, vengono intercettati da Emre, che al contrario cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà Can.