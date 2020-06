"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima settimana

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.55. Ecco, dunque, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 giugno.

Emre, con l'inconsapevole complicità di Sanem, trama alle spalle del fratello Can per accaparrarsi un'importante campagna pubblicitaria. Insieme a Aylin riesce anche a sottrargli delle importanti foto, ma non sa che tutto è vano: la compagnia aerea, infatti, alla fine scarta l'intero progetto.

Nel frattempo, durante un party aziendale a casa di Can ed Emre, Sanem cade e finisce in piscina scatenando momenti surreali con Can.

Il piano di Emre è sempre solo uno: bloccare Can nella nuova produzione. Grazie all'aiuto di Aylin, prova a rubargli il contratto con la modella più quotata Arzu Tas e quindi il lavoro all'agenzia.

Can, non appena si accorge dell'accaduto, vuole tentare di recuperare la collaborazione con Arzu Tas e parte con Sanem per incontrarla e convincerla a tornare sui suoi passi.

Mentre Can è in viaggio per raggiungere la modella e convincerla a mantenere gli accordi presi con la sua agenzia pubblicitaria, Sanem ha un altro scopo: evitare che i due si incontrino, esattamente come le ha ordinato di fare Emre.

Infine Nihat e Mevkibe decidono di mettere in vendita il negozio non sapendo che il loro debito è già stato saldato da Sanem.