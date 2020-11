"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima puntata

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5. Ecco, dunque, le anticipazioni della puntata domenica 22 novembre

"Daydreamer", le anticipazioni della puntata domenica 22 novembre

La madre di Sanem apre insieme a Muzzafer un negozio di prodotti biologici ma, non avendo nessuna licenza, si trovano costretti a chiudere per non essere multati. A causa di questo episodio i genitori di Sanem litigano di nuovo. Nel frattempo l’agenzia, dopo i tanti sforzi, riesce a riprendersi la campagna che aveva perso a causa della cattiveria di Aylin.

A questo punto l’ex socia di Fabbrì rivela a Can che Sanem aveva ceduto il suo profumo proprio al suo nemico. Can, infuriato, si precipita nell’ufficio di Fabbrì per strappare l’accordo.

Infine, Can decide di andare al rifugio per calmarsi ma trova Polen che, d’accordo con la madre del ragazzo, gli propone un lavoro all’estero nel tentativo di dividerlo definitivamente da Sanem.