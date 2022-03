Dayane Mello ricorda il fratello Lucas nel giorno del compleanno: "Spero tu possa sentire tutto il mio amore"

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 28 anni, Dayane Mello ricorda il fratello Lucas, morto il 2 febbraio 2021 in un incidente stradale in Brasile.

Quando avvenne la tragedia, la 33enne si trovava all'interno della casa del "Grande Fratello Vip", in cui decise di rimanere perché, a causa del Covid, non sarebbe potuta volare in Brasile per il funerale e per stare accanto alla famiglia.