Daniele Dal Moro bacia un uomo a Mykonos: ecco chi è

D'altra parte Dal Moro si è sempre mostrato molto aperto per quanto riguarda questione di genere e orientamento sessuale, ma è sempre stato avvistato in compagnia di donne. Probabile quindi che il bacio fosse una semplice gesto d'affetto o forse, come ipotizzano alcuni follower, un modo per creare un po' di hype dopo mesi di silenzio. Dopo aver messo un punto alla tormentata relazione con Oriana Marzoli, fatta di continue rotture e riavvicinamenti, di lui si erano un po' perse le tracce. La coppia del "Grande Fratello Vip" aveva animato il gossip del 2023 con le loro furiose litigate, le scenate di gelosia nei locali e le travolgenti riappacificazioni. Dopo mesi sulle montagne russe, però, i due erano giunti alla conclusione che il rapporto faceva stare male entrambi e avevano deciso di voltare pagina.