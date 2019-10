Daniela Martani contro i Ferragnez: "Ho semplicemente espresso una critica"

Daniela Martani torna a parlare dopo che la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per le presunte offese ai Ferragnez, esternate su Twitter dopo la famosa festa di compleanno al supermercato finita al centro delle polemiche per lo spreco di cibo.

"Io ho soltanto espresso una critica, se questa deve essere definita un’offesa, addirittura da denuncia, mi sembra una cosa esagerata", dichiara l’ex gieffina ospite del salotto di Mattino Cinque.

All’epoca dei fatti, Martani scrisse un durissimo post in cui definì i Ferragnez "due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita, delle persone e degli animali". La motivazione dietro la richiesta di archiviazione sta nel fatto che, secondo la Procura, i "social godono di scarsa credibilità e quindi non in grado di ledere la reputazione altrui".

"Un conto è l’offesa, un conto è la critica aspra, io ho il diritto di criticare. Se poi si devono mettere solo i like ai post dei Ferragnez allora è un’altra cosa", si difende l’ex hostess Alitalia.