Daniel Grassl confida di essersi sempre sentito "speciale" per aver intrapreso uno sport sul quale ben pochi suoi coetanei si erano mai cimentati. Poi racconta la sua quotidianità fatta di spostamenti tra allenamenti, gare e studio. "Non ho mai avuto molti amici a parte quelli del pattinaggio e dalla seconda media ho cominciato la scuola privata, quindi ero completamente da solo", afferma il pattinatore azzurro.