Ha emozionato in pista ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, ora Daniel Grassl, ospite a "Verissimo", ripercorre i sacrifici compiuti per arrivare a conquistare la sua prima medaglia di bronzo. Per il pattinatore artistico sul ghiaccio, il lungo percorso di preparazione atletica è stato possibile grazie ad a una passione costante che gli ha consentito, fin da ragazzo, di superare tanti ostacoli, a partire dal bullismo a scuola. "I compagni mi chiamavano 'ballerina' ma me ne fregavo, mi sentivo diverso ed ero felice per questo", racconta il campione olimpico altoatesino.
"Mi sentivo speciale"
Daniel Grassl confida di essersi sempre sentito "speciale" per aver intrapreso uno sport sul quale ben pochi suoi coetanei si erano mai cimentati. Poi racconta la sua quotidianità fatta di spostamenti tra allenamenti, gare e studio. "Non ho mai avuto molti amici a parte quelli del pattinaggio e dalla seconda media ho cominciato la scuola privata, quindi ero completamente da solo", afferma il pattinatore azzurro.