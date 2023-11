Dalila Di Lazzaro: "A cinque anni sono stata vittima di violenza" | E aggiunge: "Da ragazza, invece, sono stata sequestrata e molestata"

Ospite a "Verissimo", Dalila Di Lazzaro racconta la sua difficile vita, segnata purtroppo da episodi di violenza. Il primo, quando aveva soltanto cinque anni: "Era estate e i miei, che dovevano lavorare, mi misero in una casa in campagna. Lì c'erano due ragazzi, uno di 15 e l'altro di 20 anni, che hanno abusato di me per circa due mesi".

"Per me è stato un trauma", ricorda l'attrice, spiegando che solitamente i giovani irrompevano nella sua camera di notte, con un grande cane nero, intimandole di stare zitta altrimenti gliel'avrebbero aizzato contro.

Non si tratta, però, dell'unico episodio di violenza che Di Lazzaro ha subito nel corso della sua esistenza. Il più grave, forse, le è capitato da adolescente: "Avevo 17 anni, facevo la modella, e venivo continuamente guardata da un uomo, che mi si è avvicinato per propormi di lavorare per la sua azienda".

"In realtà, sono stata sequestrata e abusata per quattro giorni in una casa abbandonata", ricorda l'attrice, ammettendo, in quell'occasione, di aver temuto per la propria vita. "Una volta libera, ho provato a denunciarlo, ma il capo della polizia ha tentato di violentarmi nel suo studio".