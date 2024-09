Dalila Di Lazzaro sulla morte del figlio: "Ho pensato al suicidio"

A "Verissimo" Dalila Di Lazzaro ricorda il figlio Christian, scomparso all'età di 22 anni in un incidente stradale. E, per la prima volta, svela di aver avuto - nei giorni immediatamente successivi alla tragedia - pensieri suicidi: "Fortunatamente avevo vicino delle persone che mi hanno aiutata. Per molto tempo, me l'hanno confessato dopo, mi hanno riempito i bicchieri di calmanti".