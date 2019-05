Dado aggredito dall’ex della figlia: “Sono preoccupato, ho scelto di denunciare perché serva a tutti”

Sono passate diverse settimane da quando Gabriele “Dado” Pellegrini è stato aggredito dall’ex fidanzato di sua figlia, minorenne, che gli ha rotto il setto nasale. “Ho deciso come professionista di mettere la faccia su una roba del genere perché penso serva a me, a mia figlia, alla mia famiglia ma anche a livello sociale. Sono preoccupato di quello che sta succedendo”, spiega il comico e attore.



“Quando vivi una cosa del genere dall'interno ti rendi conto che è tutto uno scaricabarile. Non è possibile che in Italia le cose le debbano risolvere le Iene, il Gabibbo e Barbara d’Urso”. Dado prosegue poi raccontando che l’atteggiamento aggressivo del ragazzo proseguiva già da sette mesi, con sei denunce fatte ai carabinieri. “I suoi genitori dicono che sono solo ragazzi”, aggiunge sostenendo che la famiglia sta credendo alla versione del minore, il quale avrebbe detto di non aver fatto nulla per aggredire Pellegrini.