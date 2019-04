Dado a "Pomeriggio Cinque": "Avevo già denunciato il mio aggressore"

A "Pomeriggio Cinque" il comico Dado ha parlato in esclusiva del brutto incidente di cui è stato vittima. L'uomo è stato infatti aggredito dall'ex fidanzato 17enne delle figlia, che gli ha fratturato il naso con un pugno. Dopo aver infastidito la figlia Alice di 14 anni via messaggi, il ragazzo si è presentato sotto casa e l'ha minacciato. "E' un violento. L'avevo già denunciato ma le segnalazioni non hanno sortito nessun effetto" ha dichiarato.