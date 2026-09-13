Da lunedì 14 settembre torna su Canale 5 “Mattino Cinque”, il programma di Videonews condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. In diretta dal lunedì al venerdì, a partire dalle 8.40, il programma affronterà i principali fatti del giorno attraverso collegamenti, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti con ospiti e protagonisti delle notizie. Tra i temi della prima puntata, spazio all’attualità e, a seguire, un approfondimento sul giallo di Garlasco. Tra gli ospiti, l’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi.