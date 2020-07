Da Elodie alla Amoroso, il 27 luglio la prima puntata di "Battiti Live"

Alessandra Amoroso, Boomdabash, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Gigi D’Alessio, Irama e Takagi&Ketra sono solo alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco di "Battiti Live" che riparte il 27 luglio in prima serata su Italia 1. La kermesse, presentata da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. è l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana con sei prime serate. La 18esima ha un’unica scenografia, il Castello Aragonese di Otranto, ma la kermesse manterrà la sua identità itinerante: 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno "on the road".