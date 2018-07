1 luglio 2018 10:55 Da Brad Pitt a Julianne Moore, ecco le star da Oscar che hanno debuttato nelle soap opera Moltissimi i divi del grande schermo che hanno mosso i primi passi della loro carriera in televisione

Da Leonardo Di Caprio a Morgan Freeman, passando per Julianne Moore. Moltissime star di Hollywood "vantano" nel loro curriculum una lunga gavetta nelle soap opera televisive. Famosi e strapagati adesso, hanno mosso i loro primi passi nel mondo dello spettacolo recitando nel piccolo schermo per alcune delle più famose telenovele, che hanno tenuto incollati i telespettatori per anni, tra intrighi d'amore e scandali familiari.

Nei primi anni Novanta Leonardo Di Caprio, faceva parte del cast della famosa soap opera, “Santa Barbara”, quindi ebbe una parte anche in “Genitori in blue jeans”, per poi arrivare nel 2016 a vincere il suo primo Oscar per il film “Revenant”.

Un'altra star del cinema hollywoodiano, Brad Pitt, ha mosso i suoi primi passi nelle soap opera “Destini” e nella celebre “ Dallas”, prima di arrivare ad ottenere, nel 1991, un ruolo da protagonista nel film di Ridley Scoot “Thelma e Louise”.



La vincitrice premio Oscar per “Still Alice”, Julianne Moore, ha interpretato il ruolo di due sorellastre, Frannie e Sabrina Hughes, nella soap “Così gira il mondo” di Irma Phillips, per la quale nel 1985 vinse anche un Emmy Award.

Insieme a lei c'erano anche Meg Ryan nel ruolo di Betsy Stewart, protagonista di un intrigante triangolo amoroso e Marisa Tomei nei panni di Marcy Thompson, una giovane adolescente.

