Cristiano Malgioglio: "A Instanbul ho trovato il grande amore"

Appena sarà "libero" Cristiano Malgioglio volerà subito dal suo giovane amore turco. Il paroliere ha infatti confessato a "Chi" di essere fidanzato con un giovane e conturbante ragazzo di Istanbul. "Il classico colpo di fulmine. Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul, quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie", ha raccontato.

"Mi manca non poterlo abbracciare" - I due stanno vivendo una relazione a distanza, ma grazie a messaggi e telefonate continuano a nutrire il loro rapporto: "Mi manca il mio amore e mi fa male l'idea di non poterlo riabbracciare nelle prossime settimane. A separarci sono quasi 2000 chilometri, ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi.

"Avevo smesso di credere all'amore" - "Ero arrivato in una fase della mia vita nella quale avevo smesso di sognare il grande amore, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo", ha dichiarato Cristiano al settimanale. "Gli ho promesso che non appena finirà l’emergenza andrò a conoscere sua madre che vive nell’isola di Siria, in Grecia. Poi appena possibile andremo a Kyoto per fare una gita su un treno a vapore che abbiamo visto tempo su su un documentario".

"E' fedele. A letto viene sempre e solo con me" - Lui ha 38 anni ma la differenza di età non rappresenta un problema. Malgioglio ha ammesso infatti che non potrebbe mai fidanzarsi con un coetaneo: "Riuscirebbe a immaginarmi con un uomo della mia età che, magari, mi aspetta in mutande sul divano per rimboccargli il plaid e per togliere le bottiglie di birra dal pavimento".

"Li seduco tutti con la cioccolata" - E su un possibile tradimento del fidanzato, il paroliere è sicuro: "No, anche perché poi a letto viene sempre e solo con me. Il mio segreto è che li seduco tutti con la cioccolata fatta in casa: fondente e un po' piccante"

