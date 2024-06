Nostalgia Courteney Cox: ricrea il ballo del video di "Dancing in the Dark" di Bruce Springsteen

Il video di "Dancing in the Dark" Il brano era stato aggiunto a "Born in the U.S.A." a lavoro già terminato per volere del produttore Jon Landau che voleva un singolo. Il video è firmato da Brian De Palma ed è stato girato in due notti (il 28 e 29 giugno 1984) al Saint Paul Civic Center nel Minnesota. Protagonista è un'adolescente Courteney Cox. Nelle immagini il Boss allunga una mano verso il pubblico e fa salire sul palco una ragazza per ballare con lui. Springsteen ha poi raccontato che nonostante De Palma gli avesse detto di scegliere Courteney , lui non aveva assolutamente idea che fosse un’attrice arrivata apposta da New York dopo un casting.