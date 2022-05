Con il costume di Borat alla festa scudetto del Milan: "I miei video sono diventati virali, era una scommessa"

In giro con il costume da Borat per le strade di

Milano

Milan

Lorenzo Francesconi

per festeggiare lo scudetto del. Pochi giorni dal trionfo della squadra di Pioli in campionato,è diventato una piccola star di Instagram: in tantissimi lo hanno immortalato con il famoso costumino verde e la bandiera rossonera durante i caroselli.

A

"Pomeriggio Cinque"

Barbara d'Urso

, il ragazzo ha spiegato perché ha deciso di scendere in piazza vestito così: "I video che mi hanno fatto sono diventati virali - ha spiegato nello studio di-. Era una scommessa che ho fatto con i miei amici quando il Milan non era ancora primo in classifica e ho voluto mantenere la promessa fatta. Avevo questo costume e ho deciso di scendere per le strade del mio paese, Cesano Maderno, vestito in quel modo. Poi vedevo che gli altri tifosi apprezzavano e così mi sono ritrovato a fare il giro dell'hinterland per poi arrivare fino a Milano".