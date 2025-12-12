Costantino Vitagliano: "Io truffato, persi quasi un milione di euro"

"Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Ma anche io sono stato truffato e ho perso quasi un milione di euro". A parlare è Costantino Vitagliano che in una intervista televisiva si è raccontato a cuore aperto, dai momenti di gloria alla caduta. "C'è stato un tempo in cui riuscivo a guadagnare anche ventimila euro solo per tagliare un nastro in discoteca e in una serata facevo più presenze - ha detto l'ex modello -. Il palazzo che ospitava gli uffici della Lele Mora Management a Milano era quasi tutto mio".