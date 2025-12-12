Costantino Vitagliano: "Io truffato, persi quasi un milione di euro"

L'ex modello in una intervista televisiva ha raccontato la sua vicenda dalle fortune accumulate a quelle perse, senza mai perdersi d'animo
"Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Ma anche io sono stato truffato e ho perso quasi un milione di euro". A parlare è Costantino Vitagliano che in una intervista televisiva si è raccontato a cuore aperto, dai momenti di gloria alla caduta. "C'è stato un tempo in cui riuscivo a guadagnare anche ventimila euro solo per tagliare un nastro in discoteca e in una serata facevo più presenze - ha detto l'ex modello -. Il palazzo che ospitava gli uffici della Lele Mora Management a Milano era quasi tutto mio".
Costantino ha spiegato come la grande quantità di soldi a disposizione ha attratto ben presto persone che hanno pensato bene di approfittarsi della situazione. "Investito anche in locali, ristoranti, dando in gestione a persone che pensavo amiche - ha continuato -. Mi dicevano che non si guadagnava. I bilanci si chiudevano senza utili mentre i miei presunti amici cambiavano macchine girando in Porsche, quando fino a ieri avevano una utilitaria. Altri che avevano fatto sempre una vita normale me li ritrovavo in vacanza negli atolli tropicali o nei migliori alberghi del mondo perché giravano con i soldi rubati a me".
Poi arriva il crac di Lele Mora e con quello anche la fortuna di Costantino sembra sparire. Per lui si apre un periodo buio. "Mi trovai ad avere anche un debito di diecimila euro al mese con il fisco - ha continuato -. Ma non ho mai perso la testa. Nasco ragazzo di periferia, volevo comprare casa ai miei e mamma non ha mai voluto lasciare la sua. Quando riuscivo, rarissime volte, a mandarla in albergo, il direttore mi chiamava stupito dicendomi: 'sai Costantino, tua mamma fa le pulizie della camera prima ancora che vengano a rifarle il letto'. Era una donna semplice, ma quelle radici mi hanno permesso di non impazzire e di ripartire quando dopo i miliardi ho perso tutto".