Costantino Vitagliano e la malattia autoimmune: "Faccio da cavia per nuove sperimentazioni"

Nonostante la malattia che lo costringe a ritmi sedentari, Costantino Vitagliano racconta nell'intervista come stia provando a riprendere in mano la sua vita. "Esco con gli amici a cena anche se in modo diverso da prima e da 3 mesi ho trovato una donna che mi fa ridere tanto", racconta prima di presentare in studio la fidanzata Daphne.