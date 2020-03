Coronavirus, "Striscia la Notizia" a Milano: "I riders usano mascherine e guanti?"

Nelle città svuotate dal coronavirus continuano a pedalare, forse anche più di prima, i riders. "Striscia la Notizia" è andata così a verificare se i circa 5000 fattorini che consegnano cibo ai milanesi lo fanno rispettando le necessarie per proteggersi e contenere l'epidemia.

Il risultato non è stato confortante: molti non hanno né guanti, né mascherine, altri i dispositivi se li procurano da soli senza alcun rimborso da parte del datore di lavoro, ma li conservano negli zaini dove trasportano anche i pranzi da asporto. Non solo, in molti si accalcano davanti ai locali dove ritirano i cibi da consegnare senza rispettare la distanza di sicurezza o fanno pausa in gruppo seduti sulle panchine, zaini a terra.