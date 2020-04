Coronavirus: occupazioni abusive a Milano, rom nelle case di chi è ricoverato

Le occupazioni abusive di case a Milano sono un problema diffuso, ma in tempo di quarantena e coronavirus sta diventato un vero e proprio allarme sociale. L'inviata di "Striscia la Notizia" Rajae è andata a vedere cosa accade nel quartiere di Quarto Oggiaro, dove due famiglie rom hanno appena occupato due appartamenti dell'Aler.

I residenti sono molto preoccupati e chiedono alle istituzioni più controlli e protezione, anche perché molte case rimaste vuote in questo periodo, sono di persone ricoverate in ospedale a causa del Covid: "Il problema vero – dichiara l’assessore alla Casa del municipio 8 Fabio Galesi – è che se Aler non interviene entro un’ora dall’occupazione, queste persone si insediano e non si riesce più a recuperare la casa".