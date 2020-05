Coronavirus, nella Fase 2 Caterina Balivo e il marito Guido Maria si sono separati: "Lui vive in un’altra casa”

“Visto che il Covid-19 c’è ancora Guido Maria ha preferito andare in un’altra casa. Ci riuniremo dopo la fine della mia trasmissione, è un po’ ipocondriaco”. Caterina Balivo racconta come il suo ritorno in televisione, dopo il 4 maggio, abbia "rotto" momentaneamente gli equilibri familiari: "Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare".

La conduttrice e il marito sono stati insieme per tutto il periodo della quarantena, e spesso sono apparsi sui social, ma dopo la fine del lockdown e il ritorno della moglie in tv, Guido Maria Brera ha preferito trasferirsi, momentaneamente in un'altra abitazione. Nessuna crisi in corso quindi tra i due, solo tanta prudenza e un po' di timori, legittimi, in una fase così delicata della pandemia. Separati per sicurezza insomma.

Dal 4 maggio quindi Caterina e il marito vivono separati, ma si riuniranno nuovamente quando la trasmissione condotta dalla Balivo chiuderà definitivamente la stagione 2019-20 per lasciar spazio ai palinsesti estivi.

