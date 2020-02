Coronavirus, Librandi contro Fontana: “Irresponsabile, si tolga la mascherina”

Gianfranco Librandi attacco Attilio Fontana. Il deputato di Italia Viva, ospite di “Mattino Cinque”, si dice sconcertato dalla scelta del governatore lombardo di mostrarsi in video con una mascherina per annunciare che si è messo in auto isolamento per la positività al coronavirus di una sua collaboratrice. “Parlo da imprenditore preoccupato, queste persone sono degli irresponsabili”, afferma Librandi.

“La sua immagine farà il giro del mondo un’altra volta e noi oggi avremo un sacco di problemi dall’estero, con gente preoccupata che annulla ordini o visite”, spiega il politico renziano. “Questa preoccupazione internazionale l’hanno creata loro facendo tamponi selvaggi”, accusa ancora Librandi. “Perdiamo 3-4 miliardi al giorno di Pil. Dimostra immaturità, si tolga la mascherina”, l’invito polemico del parlamentare rivolto a Fontana.