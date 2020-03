Coronavirus, l'autrice del video di Ischia si scusa a metà: "I miei motivi validi" 

"Mi scuso per i toni, ma le mie motivazioni sono valide". A parlare è Teresa Baldino che a "Live - Non è al d'Urso" si collega da Ischia per spiegare le ragioni che l'hanno spinta a scagliarsi contro i turisti provenienti dal nord Italia e sbarcati sull'isola campana durante l'emergenza coronavirus.

"Non sono razzista, volevo solo tutelare la mia isola", Baldino ribadisce le sue motivazioni mentre prova a scusarsi, ma a metà. Per la donna residente a Ischia il suo atteggiamento sarebbe giustificato dal fatto che al momento dello sbarco c'era confusione sulle misure da prendere per l'emergenza coronavirus e lei voleva solo accertarsi che sull'isola non arrivassero turisti dalle zone rosse.