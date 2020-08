Diaco: "Basta parlare di Covid" | Ma il suo programma viene chiuso per un caso di positività

Proprio poche ore prima Diaco aveva avuto uno screzio in diretta con la collega di Rtl 102.5 Giusi Legrenzi, dopo aver affermato di voler rivolgere domande che esulassero dal tema Covid: "Basta parlare di Covid, parlarne continuamente si rischia di essere monotematici...", aveva detto prima di scoprire un caso di positività all'interno della sua trasmissione. E il battibecco non è sfuggito a molti utenti social che su Twitter hanno ironizzato scrivendo: "Nemmeno il tempo di dire che non aveva voglia di parlare solo della questione Covid che gli sospendono il programma per via di un positivo all’interno del gruppo di lavoro. Dispiace per il positivo ma questo caro Pierluigi Diaco si chiama karma”.

Al posto di ‘Io e te’ ci sarà un’allungamento de "La Vita in Diretta Estate con Diaco che si collegherà alle 14 da casa sua. Sempre ad Adnkronos il conduttore ha voluto aggiungere: "La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo tampone di controllo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di ‘Io e te’ previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere”.

