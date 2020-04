Coronavirus, Annalisa a "Verissimo": "Non vedo l'ora di riabbracciare tutti"

Da Savona, dove si trova in isolamento a causa del lockdown imposto per la pandemia di coronavirus, Annalisa lancia un messaggio a tutti i telespettatori di "Verissimo". "Sono qui a casa, nel mio studietto, e, come tutti, sto cercando di far passere queste lunghissime giornate", esordisce la 34enne cantautrice nel suo videomessaggio. "Devo dire che, in questo momento, ci sono anche cose positive che stanno venendo fuori, perché stiamo trovando dei modi alternativi di stare insieme che ci fanno sentire un po' meno la mancanza delle persone a cui vogliamo bene, anche se gli abbracci sono insostituibili", prosegue Annalisa.

"Mi mancano gli abbracci della nonna, anche lei in isolamento poco distante da qui e che non vedo da tanto tempo", rivela la cantante. "Mi mancano i miei genitori, i miei amici. Non vedo l'ora di rivedere tutti, di rivedere anche tanti miei colleghi, alcuni dei quali sono amici. Mi manca l'affetto che ero abituata a dare per scontato. Ora sto capendo quali cose siano veramente importanti". Poi Annalisa fa una rivelazione: "Tutte queste sensazioni ed emozioni mi hanno fatto riflettere e ispirato, tanto che ho scritto una nuova canzone che parla di questo periodo. Il nuovo singolo si intitola 'House Party', proprio riferito a questa voglia di raggiungerci comunque, anche se siamo distanti". E il suo saluto si chiude sulle note della nuova canzone.