Corona al Maurizio Costanzo Show: "Mio figlio non vuol sentir parlare di discoteche"

Fabrizio Corona nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show racconta i suoi ultimi quattro mesi trascorsi con il figlio: “Ora viviamo insieme, lui è cresciuto, non è più un bambino”, spiega al padrone di casa che gli chiede se sia vero che il giovane Carlos (16 anni, avuto dalla ex compagna Nina Moric) scriva poesie. “Con quelle ha smesso. Ora è nella fase in cui studia tantissimo e fa tanto sport. Ma guai a parlargli di cose normali come le discoteche o altro: quelle non fanno per lui”, racconta l’ex re dei paparazzi.



Costanzo gli parla anche della sua situazione legale: “Ora sei libero di muoverti”, dice il giornalista, ma lui precisa: “libero non lo sono e non lo sarò per i prossimi tre anni. Per essere qui ho dovuto chiedere dei permessi. Per fortuna che c’è il diritto al lavoro”.