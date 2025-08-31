Logo Tgcom24
"Cornetto Battiti Live Compilation", appuntamento speciale con la musica

Lunedì 1° settembre, in prima serata su Canale 5, torna il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis

31 Ago 2025 - 12:36
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Lunedì 1 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con "Cornetto Battiti Live Compilation", il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, il programma offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.

Gli artisti sul palco

 Nel corso della serata si alterneranno: Achille Lauro, Annalisa, Olly, Negramaro, Alfa, Gigi D’Alessio, Fedez, Irama, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capo Plaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia e TrigNO. Ad accompagnare gli artisti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

