Confessa l'omicidio della madre a "Pomeriggio Cinque", Myrta Merlino: "Abbiamo fatto il nostro dovere"

Fabio Giuffrida, inviato del programma di Canale 5 che ha raccolto la testimonianza dell'uomo ancora sotto shock, ha aggiunto: "Siamo stati lungamente sentiti dai carabinieri, ai quali abbiamo consegnato tutto il girato - ha spiegato il giornalista -. Abbiamo incontrato anche i legali di Carbone, che sono andati in carcere a trovare il loro assistito. Lui continua a essere molto provato, fragile, non se la sente di parlare. Anche davanti al pm che lo ha interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli avvocati sottolineano che non voleva fuggire, altrimenti non si sarebbe fatto trovare sotto casa. Inoltre confermano che non era seguito dai servizi sociali".