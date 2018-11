Collegamento hot a "Pomeriggio Cinque": parrucchiere parla nel microfono sul decolleté di Lisa Fusco

Chiusura di puntata bollente per Barbara d’Urso a "Pomeriggio Cinque": durante un collegamento inaspettato con Lisa Fusco – ex gieffina eliminata alla prima puntata – compare per sbaglio nell’inquadratura il parrucchiere che cerca di accomodare il codino biondo della Fusco.



Resasi conto della gaffe, la showgirl cerca di mandarlo via ma la conduttrice lo chiama. “Sono il parrucchiere di Cristiano Malgioglio”, si presenta l’uomo. Ma lo studio non sente la sua voce poiché non è microfonato. Così, la Fusco si offre di prestargli il proprio – guarda caso – sulla sua prosperosa scollatura.



La scena è a metà tra l’hot e il divertente e mentre i due in collegamento si divertono ma cercano di limitare l’imbarazzo, lo studio di Pomeriggio Cinque scoppia a ridere. La conduttrice lascia andare avanti la gag ma le risate non si placano. Il parrucchiere resta in diretta e continua a usare il microfono così strategicamente posizionato.