Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Finalmente liberi di amarci"

"Ho aspettato oltre 70 giorni per ritrovare Clizia, ma doverci conquistare questo incontro è servito per conoscerci meglio", svela un emozionato Paolo Ciavarro in una intervista al settimanale " Chi " che documenta il primo incontro con Clizia Incorvaia dopo che i due innamorati si erano separati nella Casa del GfVip. Terminato il reality i due sono stati costretti a restare lontano dalla pandemia, ora si sono incontrati in Sicilia dopo la quarantena e i tamponi.

"Noi non siamo più abituati a conquistare le cose - spiega Ciavarro - Invece, questa clausura forzata ci ha dato anche modo di conoscerci un po’ meglio. Se fossimo usciti, in una situazione, chiamiamola, di normalità, ci sarebbero stati il lavoro e gli eventi, io a Roma e lei a Milano, alla fine non ci saremmo potuti vivere in questo modo. Noi, fino al nostro incontro dell’altro giorno, ci siamo potuti raccontare l’uno all’altra e in un modo altrimenti impossibile".



"Ma l’attesa è più erotica dell’atto in se stesso", gli fa eco Clizia. "Sognavo di portare Paolo dove prima di entrare al Gf avevo posato da sola e averlo qui nel cuore della mia terra - prosegue l'influencer - Sono stata felice come una bambina. E darci un bacio alla Scala dei Turchi è stato emozionante come il nostro primo bacio. E poi siamo andati a cena. Una cena che è durata …fino alle sette della sera dopo".

