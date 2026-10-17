Clizia Incorvaia contro l'ex marito Francesco Sarcina: "Mi ha denunciata per diffamazione"

Per Incorvaia la denuncia rappresenta una minaccia alla serenità con il marito Paolo Ciavarro e i figli Gabriele e Nina, avuta nel 2016 dall'unione con Francesco Sarcina. "Sto cercando però di affrontare tutto questo con estrema forza perché il messaggio che voglio dare sia a Paolo sia ai bambini è di una me resiliente che si piega ma non si spezza", afferma l'influencer che nei giorni scorsi ha festeggiato i 46 anni con un reel ironico sui social. E sulla figlia Nina, oggi 11 anni, aggiunge: "Le dico di non dipendere mai da un uomo ma di rendersi indipendente sia mentalmente sia economicamente". Poi rivela di essere andata dai Carabinieri, alla luce del nuovo procedimento penale, per depositare le carte su presunti episodi di violenza domestica. "Ho portato tutto, anche i nomi delle persone a conoscenza dei fatti, sono serena che la giustizia faccia il suo corso".