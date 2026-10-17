Clizia Incorvaia contro l'ex marito Francesco Sarcina: "Mi ha denunciata per diffamazione"

Nel salotto di "Verissimo" Clizia Incorvaia ha raccontato del periodo "turbolento" che sta attraversando a causa di una nuova vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con l'ex marito Francesco Sarcina. "Mi ha denunciata per diffamazione", spiega la modella già denunciata dall'ex per sfruttamento dell'immagine di minore sui social.
Dopo una causa conclusa con il proscioglimento dell'influencer perché il "fatto non costituisce reato", Sarcina ha sporto nuovamente denuncia questa volta per le affermazioni rilasciate da Incorvaia sul loro matrimonio, finito nel 2019, durante una precedente intervista a "Verissimo", nel gennaio scorso. "Mi fa male dovermi trovare ancora a difendere da denunce che pesano sul groppone e che disturbano la mia serenità e quella della mia famiglia", dice la modella che spiega di trovarsi coinvolta in un nuovo procedimento nonostante avesse deciso da tempo di "deporre l'ascia di guerra". "Tutti pensano che sono una donna forte ma nessuno mi chiede mai quanto mi sta costando tutto questo", prosegue Clizia.
Per Incorvaia la denuncia rappresenta una minaccia alla serenità con il marito Paolo Ciavarro e i figli Gabriele e Nina, avuta nel 2016 dall'unione con Francesco Sarcina. "Sto cercando però di affrontare tutto questo con estrema forza perché il messaggio che voglio dare sia a Paolo sia ai bambini è di una me resiliente che si piega ma non si spezza", afferma l'influencer che nei giorni scorsi ha festeggiato i 46 anni con un reel ironico sui social. E sulla figlia Nina, oggi 11 anni, aggiunge: "Le dico di non dipendere mai da un uomo ma di rendersi indipendente sia mentalmente sia economicamente". Poi rivela di essere andata dai Carabinieri, alla luce del nuovo procedimento penale, per depositare le carte su presunti episodi di violenza domestica. "Ho portato tutto, anche i nomi delle persone a conoscenza dei fatti, sono serena che la giustizia faccia il suo corso".