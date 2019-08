Sting, Andy Summers e Stewart Copeland sono stati, dal 1977 al 1986, il gruppo rock inglese meglio noto come The Police. Popolari tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, hanno ottenuto sei Grammy Awards e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2010 ma non solo: nel 1982 infatti, durante la tappa italiana del tour Ghost in the Machine per promuovere l'omonimo album, "Superclassifica Show" ha organizzato una premiazione straordinaria prima del concerto a Milano per far consegnare loro i Telegatti e i Dischi d'Oro da Claudio Cecchetto.