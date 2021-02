Claudio Bisio: "Sono positivo al Covid, chiuso in casa... ma sto bene"

In una storia condivisa sui suoi profili Instgram e Facebook Cludio Bisio , visibilmente dimagrito e sciupato, comunica ai suoi follower di essere risultato positivo al Covid. "Un saluto a tutti coloro che mi seguono sui social", dice l'attore e comico: "Di solito non mi piace raccontare di me... ma una cosa volevo dirla, da qualche giorno sono positivo al Covid... Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto bene".

"Sono qua, ancora a casa in quarantena, come molti italiani, ma io un po' di più per via della malattia", continua Bisio che racconta anche a malincuore di non poter andare e Roma, dove avrebbe dovuto presentare in suo progetto: "Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie TV "Tutta colpa di Freud', (otto episodi di 45 minuti disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 26 febbraio, ndr), ma non ce la farò. Saluto colleghi e regista (Rolando Ravello) a tutti un abbraccio", conclude Bisio dalla sua casa milanese.

