Claudia Zanella a "Mattino Cinque": “Durante la gravidanza ho sospeso la dieta vegana"

“La dieta vegana in gravidanza si può fare con degli integratori, io però li vomitavo e quindi ho ripreso a mangiare tutto regolarmente". Queste le parole dell’attrice e scrittrice Claudia Zanella, vegana da 13 anni, ospite a "Mattino Cinque", che però aggiunge: "Ho cercato di mantenere invariate alcune scelte etiche, ad esempio acquistando le uova di galline che vivevano libere".



In studio si parla di scelte alimentari, a partire da alcuni casi di cronaca come quello del bimbo di 2 anni figlio di una coppia di vegani ricoverato in ospedale a Nuoro per denutrizione. “Mia figlia mangia le uova e il pesce – conclude Zanella – un giorno sceglierà lei se privarsene”.