Claudia Ruffo sposa, a Capri le nozze dell’attrice con Rocco Pierri

Claudia Ruffo, attrice di “Un posto al sole” che ha vestito i panni di Angela Poggi, ha sposato Rocco Pierri in una cerimonia scatenata a Capri. Gli sposi hanno festeggiato le loro nozze con un weekend tra musica, divertimento e festeggiamenti anche per il compleanno di Claudia e per la vittoria del Napoli in campionato. Tra le stories della Ruffo, che ha lasciato la famosa soap lo scorso ottobre, video e foto della cerimonia: presenti numerosi vip tra cui Francesca Chillemi e Ilenia Lazzarin.