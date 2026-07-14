Classifica social programmi tv di giugno: Verissimo sempre al top, il ciclone Temptation Island

Due grandi eventi tv sono partiti a giugno, i Mondiali di Calcio e "Temptation Island", ma solo quest'ultimo irrompe nella classifica social dei programmi tv compilata mensilmente per Primaonline.it da Sensemakers. Nella Top 15 Programmi TV di giugno, nonostante si evidenzi un rallentamento delle performance social, con volumi in calo tra il 50% e il 60% rispetto al mese precedente riconducibile alla fine della stagione commerciale, resta saldo al primo posto Verissimo, nonostante la trasmissione non sia attualmente in onda: in vetta, sia per video views (189 milioni) che per interazioni (5 milioni).