"Amici", Cristiano Malgioglio si esibisce a "Verissimo"

Cristiano Malgioglio si esibisce a "Verissimo - Speciale Amici" con il singolo "Amore di contrabbando" e confida a Silvia Toffanin: "Mi sposerò". La conduttrice chiede spiegazioni ricordando al giudice di "Amici" l'annuncio delle nozze fatto un anno prima, dove Alessandra Celentano era stata incaricata di rivestire il ruolo di testimone di nozze.
"È diventato amore di contrabbando, questo vuol dire che non ti racconterò più niente. Questo amore è il migliore di tutti, perché lo so io, lo sa il partner o la partner e basta. Tutto è diventato misterioso" dice Cristiano Malgioglio. "La cosa certa è che mi sposerò, promesso. Ancora non so il mese o la data", aggiunge.
Poi conclude: "Sono molto contento di stare qui perché questo è un programma che a me piace molto. Voglio farti i complimenti perché di "Verissimo" non possiamo fare a meno il sabato e la domenica. A te Silvia sono molto affezionato, ti voglio troppo bene, assai direi".