"Amici", Cristiano Malgioglio si esibisce a "Verissimo"

"È diventato amore di contrabbando, questo vuol dire che non ti racconterò più niente. Questo amore è il migliore di tutti, perché lo so io, lo sa il partner o la partner e basta. Tutto è diventato misterioso" dice Cristiano Malgioglio. "La cosa certa è che mi sposerò, promesso. Ancora non so il mese o la data", aggiunge.