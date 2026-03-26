"Le Iene", da Catania a Milano con Clara in autostop senza soldi e senza telefono

Il viaggio prosegue tra parrucchieri, vestiti nuovi, e per iniziare a guadagnare altri soldi la cantante improvvisa un'esibizione in piazza del Plebiscito a Napoli, dove riesce a tirare su quasi 118 euro. Tra le altre esperienze per racimolare denaro, Clara si ritrova anche spalare letame in una stalla e a fare la cameriera in un ristorante di Bologna. Arrivata a destinazione, Clara racconta la sua storia: "I miei manager non li abbandonerò mai. Mi hanno aiutato tanto sia psicologicamente, sia economicamente. Ho vissuto un periodo terribile, mi sento sempre molto solo. Penso sempre di non meritarmi l'amore, perché ho scambiato sempre l'amore per qualcos'altro. Una persona molto vicina a me mi ha detto: non potrai mai avere una famiglia". Poi parla dell'abbandono del padre: "Una cosa che non farei da madre? Abbandonare i miei figli. Però sono contenta che quando ho scritto 'Cicatrice' lui ha capito immediatamente che quella canzone gliel'avevo dedicata".