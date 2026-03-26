Su Italia 1

"Le Iene", da Catania a Milano con Clara in autostop senza soldi e senza telefono

La cantante ha improvvisato alcuni lavoretti per permettersi i viaggi che l'hanno riportata a casa

26 Mar 2026 - 10:59
© Da video

© Da video

"Le Iene" hanno "rapito" Clara: nella puntata di mercoledì 25 marzo, la cantante è stata protagonista di un servizio di Nicolò De Devitiis. IL programma di Italia 1 ha proposto alla cantante di attraversare praticamente tutta l'Italia in quattro giorni: l'idea era quella di tornare da Catania a Travedona Monate (suo paese d'origine) senza soldi, senza telefono e senza mezzi.

videovideo

La partenza

  La cantante accetta subito per lanciarsi in un viaggio a ostacoli tra autostop, treni, piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio. E, lungo la strada, un racconto personale: un passato difficile e una rinascita che affiora tra emozioni e lacrime. I due iniziano così la loro avventura alla ricerca di passaggi, soldi e biglietti per i mezzi di treni. Dopo aver trovato la prima cuccetta per dormire, Clara si apre sul suo passato: "Sono una persona molto dolce, affettuosa e insicura a livello di rapporti - ha raccontato -. Ho vissuto anche cose molto brutte, ho subito non solo violenza verbale".

Leggi anche

"Battiti Live Spring" da Annalisa a Fedez: il cast completo del programma musicale con Michelle Hunziker

Sayf salva gli studenti dall'interrogazione, il messaggio alla prof: "Abbia pietà, sono tutti esauriti"

Le emozioni di Clara

  Il viaggio prosegue tra parrucchieri, vestiti nuovi, e per iniziare a guadagnare altri soldi la cantante improvvisa un'esibizione in piazza del Plebiscito a Napoli, dove riesce a tirare su quasi 118 euro. Tra le altre esperienze per racimolare denaro, Clara si ritrova anche spalare letame in una stalla e a fare la cameriera in un ristorante di Bologna. Arrivata a destinazione, Clara racconta la sua storia: "I miei manager non li abbandonerò mai. Mi hanno aiutato tanto sia psicologicamente, sia economicamente. Ho vissuto un periodo terribile, mi sento sempre molto solo. Penso sempre di non meritarmi l'amore, perché ho scambiato sempre l'amore per qualcos'altro. Una persona molto vicina a me mi ha detto: non potrai mai avere una famiglia". Poi parla dell'abbandono del padre: "Una cosa che non farei da madre? Abbandonare i miei figli. Però sono contenta che quando ho scritto 'Cicatrice' lui ha capito immediatamente che quella canzone gliel'avevo dedicata".

clara
le iene