"Le Iene", da Catania a Milano con Clara in autostop senza soldi e senza telefono
La cantante ha improvvisato alcuni lavoretti per permettersi i viaggi che l'hanno riportata a casa
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"Le Iene" hanno "rapito" Clara: nella puntata di mercoledì 25 marzo, la cantante è stata protagonista di un servizio di Nicolò De Devitiis. IL programma di Italia 1 ha proposto alla cantante di attraversare praticamente tutta l'Italia in quattro giorni: l'idea era quella di tornare da Catania a Travedona Monate (suo paese d'origine) senza soldi, senza telefono e senza mezzi.
La partenza
La cantante accetta subito per lanciarsi in un viaggio a ostacoli tra autostop, treni, piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio. E, lungo la strada, un racconto personale: un passato difficile e una rinascita che affiora tra emozioni e lacrime. I due iniziano così la loro avventura alla ricerca di passaggi, soldi e biglietti per i mezzi di treni. Dopo aver trovato la prima cuccetta per dormire, Clara si apre sul suo passato: "Sono una persona molto dolce, affettuosa e insicura a livello di rapporti - ha raccontato -. Ho vissuto anche cose molto brutte, ho subito non solo violenza verbale".
Le emozioni di Clara
Il viaggio prosegue tra parrucchieri, vestiti nuovi, e per iniziare a guadagnare altri soldi la cantante improvvisa un'esibizione in piazza del Plebiscito a Napoli, dove riesce a tirare su quasi 118 euro. Tra le altre esperienze per racimolare denaro, Clara si ritrova anche spalare letame in una stalla e a fare la cameriera in un ristorante di Bologna. Arrivata a destinazione, Clara racconta la sua storia: "I miei manager non li abbandonerò mai. Mi hanno aiutato tanto sia psicologicamente, sia economicamente. Ho vissuto un periodo terribile, mi sento sempre molto solo. Penso sempre di non meritarmi l'amore, perché ho scambiato sempre l'amore per qualcos'altro. Una persona molto vicina a me mi ha detto: non potrai mai avere una famiglia". Poi parla dell'abbandono del padre: "Una cosa che non farei da madre? Abbandonare i miei figli. Però sono contenta che quando ho scritto 'Cicatrice' lui ha capito immediatamente che quella canzone gliel'avevo dedicata".