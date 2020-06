"Cinquanta sfumature" in salsa polacca: Michele Morrone è il nuovo Christian Grey in "365 giorni"

Frustini, manette e cravatte per sessioni di soft bondage. Sono i tratti distintivi che stanno facendo del film polacco "365 giorni" una sorta di caso mediatico dopo essere sbarcato su Netflix, dove sta spopolando in più Paesi. Questo grazie all'accostamento con "Cinquanta sfumature di grigio" con il quale condivide la fonte letteraria e un erotismo sadomaso nelle dinamiche narrative. Come la pellicola hollywoodiana, è tratto da un romanzo (di Blanka Lipinska), primo di una trilogia (un secondo adattamento è già in programma). L'affascinante Michele Morrone, visto in tv in "I Medici" e "Sirene", veste i panni del protagonista Massimo Torricelli, novello Christian Grey.