Cine34 celebra la "Giornata mondiale del cinema italiano" con tre giorni di grandi appuntamenti

Venerdì 19, dalle ore 21, l’omaggio di Cine34 parte con "Amarcord", seguito da "La Dolce Vita", i più iconici tra i tanti capolavori diretti da Federico Fellini. Sabato 20, alle ore 10, in prima visione assoluta, va in onda "La presa di Roma" (nella versione restaurata dal CSC), un cortometraggio del 1905 diretto da Filoteo Alberini, oggi considerato il primo film italiano, perché sancisce l'avvio dell'industria cinematografica, con la nascita della prima casa di produzione: la Alberini&Santoni.

In occasione della "Giornata mondiale del cinema italiano", che ricorre nel giorno del compleanno di Federico Fellini (20 gennaio 1920) - e nel quarto anniversario della nascita di Cine34 -, al via una "tre giorni" di programmazione dedicata, sulla rete tematica Mediaset diretta da Marco Costa.

Alle 21.00, la celebrazione prosegue con il film premio Oscar "Mediterraneo", il doc originale "Noi siamo Cinema" e il film di Mario Monicelli "Brancaleone alle Crociate". Domenica 21, la rassegna offre, in day-time, il film di Steno "Il Tango della Gelosia", seguito dal doc Una "Famiglia per il Cinema" e dal film dei Vanzina "Piccolo Grande Amore". Alle 21.00 spazio a "Non ci resta che piangere", seguito da "La Grande Bellezza", l’opera di Paolo Sorrentino che ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero nel 2014.

Viva il Cinema Italiano nasce come atto d’amore della rete che da quattro anni, ogni giorno, 24 ore su 24, racconta l’Italia attraverso una delle sue arti più apprezzate e riconosciute. Un’industria attraverso la quale il nostro Paese si è distinto con capolavori senza tempo e opere fonte di ispirazione per vecchie e nuove generazioni di professionisti del settore, in tutto il mondo.